Siirt'te ev yangını Haberi

- Olay yerinden görüntü - İtfaiye ekiplerinin müdahalesi - Dumandan etkilenen 2 üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldıSİİRT (AA) - Siirt 'te bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 üniversite öğrencisi tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Eski Hastane Caddesi'nde bir apartmanın 4'üncü katında, üniversite öğrencilerinin kaldığı dairede elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen ve isimleri henüz belirlenemeyen 2 genci kurtardı.Öğrenciler, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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