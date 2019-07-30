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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Siirt’te etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Siirt’te etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Arşiv görüntüler

( SİİRT ) SİİRT

El Bombası Piyade Alaska Terör Örgütü Teröristler 


- Siirt’in Eruh ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 PKK’lı teröriste ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesi Yassıdağ bölgesinde bir grup teröristin bulunduğu bilgisi üzerine başlatılan operasyonda 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, “Bölgede yapılan aramada tarama faaliyetleri kapsamında 2 erkek bölücü terör örgütü mensubu cesedi, bir adet M-16 piyade tüfeği, 9 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 270 adet 5X56 milimetre çapında fişek, bir adet M-4 piyade tüfeği, 2 adet savunma tipi el bombası, 2 adet taarruz tipi el bombası, 2 adet dürbün, bir adet uyku tulumu, bir adet sırt çantası, bir adet şemsiye, 2 adet palaska, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
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