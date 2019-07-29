Siirt'te etkisiz hale getirilen 2 PKK’lı teröriste ait mühimmat ele geçirildi İzle



- Siirt'in Eruh ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 PKK’lı teröriste ait mühimmat ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Eruh ilçesi Yassıdağ bölgesinde bir grup teröristin bulunduğu bilgisi üzerine başlatılan operasyon sürüyor. İnsansız hava aracı



ile tespit edilen 2 teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyon kapsamında bölgede yapılan aramada teröristlere ait Kalaşnikof, piyade tüfeği ve 3 el bombası ile yaşam malzemeleri ele geçirildi. Bölgede geniş çaplı operasyon devam ediyor.

