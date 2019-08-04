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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Siirt'te elektrik akımına kapılan garson ağır yaralandı

Siirt'te elektrik akımına kapılan garson ağır yaralandı

Adamın ambulansla hastaneye getirilişi

( SİİRT ) SİİRT

İlk Müdahale Yoğun Bakım Ünitesi Elektrik Akımı Çay Ocağı Sağlık Ekipleri 


- Siirt'in Kurtalan ilçesinde kafede garson olarak çalışan 33 yaşındaki bir kişi, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay Kurtalan ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Gençlik Parkı'ndaki kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafede garson olarak çalışan Kerem İ. çay ocağını temizlediği sırada ocaktaki kabloların kısa devre yapması sonucu elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Yaralı, kafede çalışanların fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından iki kez kalbi duran Kerem İ., tekrardan hayata döndürüldü. Kerem İ., daha sonra Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada ilk müdahalesinin ardından durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Kerem İ., yoğun bakım ünitesine alındı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
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