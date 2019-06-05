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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Siirt'te ele geçirilen telsiz komutalı patlayıcı düzeneği böyle imha edildi Haberi

Siirt'te ele geçirilen telsiz komutalı patlayıcı düzeneği böyle imha edildi Haberi

Ele geçirilen patlayıcının imha edilmesi

Gesi Fünye Terör Örgütü Trol 

-Genel detay

( SİİRT )- Siirt'te operasyonda telsiz komutalı patlayıcı düzeneği ele geçirildi SİİRT

- Siirt'in Eruh ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda telsiz komutalı patlayıcı düzeneği bulundu. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eruh ilçesine bağlı Payamlı köyü kırsalındaki Şeyh Ömer Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik Kurt Kapanı 2019/09 operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda yapılan arama tarama faaliyetinde telsiz komutalı patlayıcı düzeneği, el telsizi, düzenek kutusu, birbirine bağlanmış 8 pil bloğu, 3 metre kablo, 2 fünye ve 6 kilogram patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcı olay yerinde kontrollü olarak imha edilmiştir" denildi.
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