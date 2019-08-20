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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Siirt'te devriye gezen polislere silahlı saldırı: 1 polis yaralı

Siirt'te devriye gezen polislere silahlı saldırı: 1 polis yaralı

Olay yerinden görüntü,

Polis Memuru Silahlı Saldırı Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Saldırı 

-Polis memurunun hastaneye getirilmesinden görüntü,
-Acil önünden görüntü,
-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt'te polis ekiplerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis yaralandı.Zanlılardan 1'i etkisiz hale getirildi.
Edinilen bilgilere göre, Olay Algül Mahallesi meydana geldi. Devriye gezen polislere kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Polislerinde karşılık vermesiyle 1 etkisiz hale getirildi, 1 poliste yaralandı. Yaralı polis memuru ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırıdan sonra bölgeye gelen polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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