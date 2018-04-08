Siirt’te Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlıklar tamamlandı İzle

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( SİİRT ) SİİRT



- AK Parti 6’ncı Olağan İl Kongresine katılmak için bugün Siirt'e gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçiş güzergahı olan Siirt Havaalanından, miting yapacağı Doğan Mahallesi Kapalı Spor Salonu yanındaki toprak alana kadar temizlendi. Buradaki toprak yığını günler öncesinde yapılan çalışmalarla temizlenerek yerlerine parke taşı döşendi. Kaldırım kenarlarına da çiçek ekildi. Cumhuriyet Caddesi’nden başlanarak havaalanına kadar refüjler ve kaldırımlar temizlik ekiplerince tazyikli su ile yıkandı. Refüjdeki taşlar da boyandı. 6’ncı Olağan Kongrenin yapılacağı Kapalı Spor Salonunun tavanına ise dev Türk bayrağı ve çiçekler asıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı "Evliyalar Şehri Siirt'imize hoş geldiniz, Kutlu Yürüyüşe Devam" pankartları şehrin değişik yerlerindeki billboardlara asıldı.

