Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Siirt’te Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlıklar tamamlandı

Siirt’te Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlıklar tamamlandı

Çiçeklendirme çalışmaları

Güzergah Kaldırımlar 

-Afiş ve pankartlar
-Konuşmalar
-Genel ve detay

( SİİRT ) SİİRT

- AK Parti 6’ncı Olağan İl Kongresine katılmak için bugün Siirt'e gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçiş güzergahı olan Siirt Havaalanından, miting yapacağı Doğan Mahallesi Kapalı Spor Salonu yanındaki toprak alana kadar temizlendi. Buradaki toprak yığını günler öncesinde yapılan çalışmalarla temizlenerek yerlerine parke taşı döşendi. Kaldırım kenarlarına da çiçek ekildi. Cumhuriyet Caddesi’nden başlanarak havaalanına kadar refüjler ve kaldırımlar temizlik ekiplerince tazyikli su ile yıkandı. Refüjdeki taşlar da boyandı. 6’ncı Olağan Kongrenin yapılacağı Kapalı Spor Salonunun tavanına ise dev Türk bayrağı ve çiçekler asıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı "Evliyalar Şehri Siirt'imize hoş geldiniz, Kutlu Yürüyüşe Devam" pankartları şehrin değişik yerlerindeki billboardlara asıldı.
İlgili Foto Galeriler
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı