Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Siirt'te Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı Haberi

Siirt'te Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı Haberi

- Asılan bayrak ve Cumhurbaşkanı posterleri - Afişlerden görüntü - Röportajlar - Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin il kongresine katılmak üzere bugün ziyaret edeceği Siirt 'te, farklı noktalara Erdoğan'ın fotoğrafları ve Türk bayrakları yerleştirildiSİİRT (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Siirt 'e gerçekleştireceği ziyaret, şehirde heyecan yarattı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partisinin 6. Olağan İl Kongresine katılmak üzere ziyaret edeceği kentin farklı noktalarına Erdoğan'ın fotoğrafları ve Türk bayrakları yerleştirildi.Billboardlara ve aydınlatma direklerine "Sayın Cumhurbaşkanımız memleketinize hoş geldiniz", "Dünya 5'ten büyüktür", "Tek millet tek bayrak tek vatan tek devlet" ve "Evliyalar şehrine hoş geldiniz" yazılı afişler asıldı.Vatandaşlardan İsmet Açıkgöz, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt ziyaretini uzun süredir özlemle beklediklerini söyledi.

Erdoğan'ın ziyaretinden onur duyduklarını ifade eden Açıkgöz, " Siirt ziyaretinde kendilerinden güzel müjdeler bekliyoruz. Mutluyuz ve sevinçliyiz." dedi.
İsmet Kızılay da Erdoğan'ın gerçekleştireceği ziyaret ile heyecanlandıklarını belirtti.
Erdoğan'ın kenti her gelişinin müjdelerle dolu olduğunu dile getiren Kızılay, "Cumhurbaşkanımızı destekleyip ona sahip çıkmak, milli bir davaya sahip çıkmaktır." dedi.
Veysel Akkoyun da ziyaretten duydukları memnuniyeti aktardı.

İl Kongresi Muhabir 

İlgili Foto Galeriler
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı