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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Siirt’te çıkan yangın korkuttu

Siirt’te çıkan yangın korkuttu

Yangından görüntü,

Uttu 

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesinden görüntü,
-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te bir apartman katında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu Edinilen bilgiye göre yangın, Yeni Mahalle Cemil Ertekin Caddesi Akdeniz Apartmanında meydana geldi. Bir apartmanın 3. Katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken evde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangının çıkışını öğrenmek için inceleme başlattı. (SD)
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