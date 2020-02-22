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22 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Siirt'te çayda mahsur kalan 35 kişi kurtarıldı

Siirt'te çayda mahsur kalan 35 kişi kurtarıldı

olay yerinden görüntü,

Mahsur Kaldı Öğretmenler Öğretmen 

-genel detay,

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te müsabakalardan dönen 2 minibüs Botan Çayı'ndan karşıya geçmeye çalışan ve suda mahsur kalan 14 kız, 16 erkek öğrenci, 3’ü öğretmen, 2 şoför, Jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre olay, Siirt kent merkezine 20 kilometre uzakta bulunan Botan Çay’ında meydana geldi. Ağrı’dan dönen 2 minibüs ve içindeki öğrenci ve öğretmenler Şırnak’ın Silopi ilçesine gitmek üzere eski Eruh yolunda kullandı. Baraj sularının yükseldiğinden haberleri olmayan sürücüler akıntının yoğun olduğu yaklaşık 1 metre su seviyesinin bulunduğu çayda mahsur kaldı. Haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda Jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarılan öğrence ve öğretmenler ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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