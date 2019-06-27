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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Siirt’te camiler çocuk sesleriyle yankılanıyor Haberi

- Siirt’te camiler çocuk sesleriyle yankılanıyor Haberi

Camide çocuklar Kur’an okurken görüntü,

Hastalık Uyuşturucu Hamdolsun Dersim Öğrenci Sayısı 

-İmamın konuşması,
-Çocukların konuşması,
-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt Müftülüğü’nce, 364 cami ve 127 kurs yerinde ‘Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur’an olsun’ sloganıyla başlatılan yaz Kur'an kurslarına yüzlerce çocuk katılım gösterdi. Siirt Ensar Cami imamı Ramazan Toprak, yaz Kur’an kursuna katılan öğrenci sayısını 400’den bine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.
Geçen yıla oranla bu sene daha fazla öğrencinin Kur'an-ı Kerim öğrendiğini belirten Toprak, anne babaların çocuklarını sokaklara değil de yaz kurslarına göndererek zamanlarını verimli bir şekilde geçirmelerini sağladığını dile getirdi. Toprak, “Bu yıl ki temamız Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘Camiler çocuk dolsun ahlakı Kur’an olsun’ bu yüzden bizler sokakta hiçbir çocuğun kalmasını istemiyoruz. Malumunuz sokakta kalan çocuklar türlü türlü hastalıklara müptela olabiliyor. Bunların başında maalesef uyuşturucu geliyor. Çocuklarımızı bunlardan korumamız gerekiyor. O yüzden biz çocuklarımızı camilere davet ediyoruz. Camiler çocuk dolsun. İmanlı bir gençlik olsun. Şuan hamdolsun kayıtlarımızda 400 öğrenci var bizim hedefimiz bin inşallah bini yakalamak için bütün çabamızla ve gayretimizle çalışacağız inşallah. Camilerimiz çocuklarla, gençlerle güzel çocuklar olduğu zaman camiler neşe ve mutluluk doluyor. Bizler bundan son derece mutlu oluyoruz. Bütün ailelere sesleniyoruz Allah rıza için sizde bu kampanyaya katılın camilerimizi çocuklarımızla dolduralım ki geleceğimiz güzel olsun” dedi.
Yaz Kur’an kursuna geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Ersin Çelik, zamanını sokakta değil de Camide Kur’an okuyarak geçirip Kur’an öğrendiğini dile getirdi Çelik, “Ensar Camii’nde Kur’an okuyorum. Güzel bir ortam var burada. Kur’an’ımızı okuyup dinimizi öğreniyoruz. Herkes kendi kitabını okuyor hocalarımızda çok iyi. Bütün hocalarımı sevmeye başladım. Üç gün oldu buraya geleli bütün hocalarımı seviyorum” diye konuştu.
İsmail Fakirullah Toprak adlı öğrenci ise, “Burada Kur’an okuyoruz. Yaz kursunda çocuklar geliyor. Kur’an’ımızı okuyoruz. Hep beraber yemek yiyoruz. Burada ortamım oldu çok mutluyum. Her gün dersimi de okuyorum” şeklinde konuştu.
(SD-YRT-
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