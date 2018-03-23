Siirt’te bocce turnuvası sona erdi İzle

-Sporcuların atışlarda mesafe ölçmesi

-Okul hocalarının konuşması

-Öğrencinin konuşması

-Genel ve detay



- SİİRT



- Siirt’te küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde yapılan Okullararası Bocce Turnuvası sona erdi. Gençlik Merkezinde yapılan turnuva, renkli mücadelelere sahne oldu. İl merkezi ve ilçelerden 74 sporcunun katıldığı turnuvada, sporcular birinci gelmek için tüm yeteneklerini sergiledi. 5 gün devam eden turnuvada Şirvan 80. Yıl Ortaokulu birinci, Siirt İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Fatih Ortaokulu üçüncü oldu. Yıldız erkekler kategorisinde İMKB Ortaokulu birinci, Milli İrade Ortaokulu ikinci, Fatih Ortaokulu üçüncü oldu. Şirvan Taşlı köyü 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Yüksel Yıldız, emeği geçen tüm okul takımını kutladı. Yıldız, “Yaklaşık 4 buçuk yıldır görev yapmaktayım. 3 senedir bocceyle ilgileniyorum. Bu sene yapmış olduğumuz çalışmaların meyvesini de aldık. Yıldız Kadınlarda il şampiyonu olduk. Kızlarımızla birlikte önümüzde Türkiye şampiyonası var. Hedefimiz Türkiye şampiyonasında derece elde etmek. Okulumuz köy okulu olduğu için çok kısıtlı şartlarda ve imkanlarda çalışıyoruz. Şimdiki hedefimiz Siirt adına Şirvan adına büyük bir başarı elde etmektir” dedi.

İmam Hatip Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Abdullah Dayan ise, “Turnuvaya geçen yıla oranla bu senede daha fazla bir katılım var. Gün geçtikçe daha fazla katılım oluyor. Biz de okul olarak 4 takım katıldık bu turnuvaya. Bu turnuvada derece elde edecek takımlar 18 Nisan 2018’de Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılacak turnuvada ilimizi temsil edecekler. Biz takım olarak yıldızlarda 2’inci erkeklerde ise 4’üncü olduk. Bocce il temsilcileri olsun, hakem arkadaşlar olsun boccenin gelişimine baya bir katkı sağlıyorlar. Bizlerle yakından ilgileniyorlar. Çocuklarımıza sporu sevdirdikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.



