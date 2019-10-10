Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Siirt'te Barış Pınarı Harekatındaki askerler için Fetih suresi okundu Video

Siirt'te Barış Pınarı Harekatındaki askerler için Fetih suresi okundu Video

camide dua okunmasından detaylar

( SİİRT ) SİİRT

Sabah Namazı Camii 


- Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülke genelinde 81 ilde sabah namazında barış harekatı dolasıyla fetih süresi okunması ve kahraman ordumuza dua edilmesi talimatı verildi.
Siirt Tarihi Ulu camiinde İl Müftüsü Ahmet Altıok’un katılımıyla tüm Barış Pınarı Harekatındaki kahraman Mehmetçik için camilerde fetih süresi okunarak dua edildi.
İlgili Foto Galeriler
Çamlıca Camisinin İnşaatı Devam EdiyorÇamlıca Camisinin İnşaatı Devam Ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Toplu Açılış Törenine KatıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Toplu Açılış Törenine Katıldı
Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı YapıldıBarış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
İşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Eviİşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Evi
Akardan Bordo Berelilere ZiyaretAkardan Bordo Berelilere Ziyaret
İstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflarİstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı