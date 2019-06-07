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07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Siirt’te askeri helikopter rahatsızlanan hamile kadın için havalandı Haberi

Siirt’te askeri helikopter rahatsızlanan hamile kadın için havalandı Haberi

Helikopterin havalanması

( SİİRT )-Mehmetçik hamile kadın için helikopterle seferber oldu SİİRT

Acil Servis Askeri Helikopter 112 Acil Servis Helikopter Hamile Kadın 


- Siirt'in Şirvan ilçesinde rahatsızlanan hamile kadının yardımına askeri helikopter yetişti. Edinilen bilgiye göre, Şirvan ilçesinin Kapılı köyünde yaşayan 7 aylık hamile Remziye Cengiz aniden rahatsızlandı. Haber verilmesi üzerine Cengiz için Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı yetkilileriyle yapılan görüşme sonucu askeri helikopter tahsis edildi. 112 acil servis ekiplerince 3. Komando Tugay Komutanlığına ulaştırılan Cengiz, buradan helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
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