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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Siirt'te ağaçların arasına gizlenmiş PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Siirt'te ağaçların arasına gizlenmiş PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Ele geçirilenler

Tahkikat Piyade Terör Örgütü Teröristler Uçaksavar 

-Arşiv Görüntüler

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’in Pervari ilçesi Sarıyaprak köyü bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlere ait ağaçların arasına gizlenmiş çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, Siirt Pervari ilçesi Sarıyaprak köyü bölgesinde, Siirt il Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından PKK'lı teröristlere yönelik operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Siirt’in Pervari ilçesi Sarıyaprak köyü bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlere ait ağaçların arasına gizlenmiş 10 kilogram TNT toz patlayıcı madde, bir adet seri numarası tespit edilemeyen AK-47 Klaşnikof piyade tüfeği, 101 adet 12.7 milimetre uçaksavar mühimmatı, 418 adet Bixi makineli tüfek mühimmatı, ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili yetkili Cumhuriyet Savcısının talimatı alınarak tahkikata başlanmıştır" denildi.
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