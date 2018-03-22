Siirt 'te "Açık Kapı" bürosu hizmette - Siirt 'te "Açık Kapı" bürosu hizmette - Vali Atik, eşi ve çocukları ile barışmak amacıyla "Açık Kapı Bürosu"na başvuran Mehmet Şirin Akkurt'a yardımcı olması - Detaylar Siirt 'te "Açık Kapı" bürosu hizmette - Vali Atik, eşi ve çocukları ile barışmak amacıyla "Açık Kapı Bürosu"na başvuran Mehmet Şirin Akkurt'a yardımcı olmak için büyük çaba gösterdi - İki ilçenin kaymakamı, Vali Atik'in talimatı üzerine aile bireylerini barıştırmak için girişimde bulunacakSİİRT (AA) - Siirt Valisi Ali Fuat Atik, eşi ve çocuklarıyla barışmak amacıyla "Açık Kapı Bürosu"na başvuran vatandaş için büyük çaba harcadı.İçişleri Bakanlığınca, vatandaşın talep, öneri ve sorunlarını doğrudan iletebilmesi için başlatılan Açık Kapı Milletin Kapısı Projesi kapsamında oluşturulan Açık Kapı Bürosu, Vali Atik tarafından hizmete sunuldu.Büro hakkında bilgi veren Vali Yardımcısı Yunus Koç, proje ile kamu hizmetlerinde kolay erişimin sağlanması, vatandaş başvurularının hiçbir boşluğa mahal vermeden hızlı bir şekilde sonuçlandırılması ve kamu hizmetlerinin sunumunda memnuniyetin artırılmasının amaçlandığını söyledi.
- Vatandaşın talebi için kaymakamları aradıVali Atik, büronun açılışında, buraya başvurunun nasıl yapıldığı konusunda da bilgi aldı.Bu sırada ilk başvuruyu yapan Baykan ilçesine bağlı Ziyaret beldesinden Mehmet Şirin Akkurt ile yakından ilgilenen Vali Atik, vatandaşın sorununu dinledi.Akkurt, eşi ve kızlarıyla 2 yıldır görüşmediğini dile getirerek, aile bireyleri arasındaki küskünlüğün giderilmesi için yardım talep etti.Akkurt'ta tavsiyelerde bulunan Atik, Baykan Kaymakamı Cuma Çotu'yu arayarak, ailenin barıştırılması için gereken girişimin yapılması talimatını verdi.Akkurt'un, Kurtalan'da yaşayan evli kızı ile de görüşmediğini öğrenen Atik, bu sefer Kurtalan Kaymakamı Musa Üçgül'ü aradı. Üçgül'den, Akkurt'un kızı ile görüşmesini isteyen Atik, vatandaştan eşi ve kızlarını bir daha üzmemesi için söz aldı.