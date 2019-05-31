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31 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Siirt'te 8 yaşındaki çocuk havuzda ölü bulundu Haberi

Siirt'te 8 yaşındaki çocuk havuzda ölü bulundu Haberi

- Hastanenin önünden detaylar - Morgun önündeki ambulans ve kalabalıktan detaylarSİİRT (AA) - Siirt 'in Şirvan ilçesinde 8 yaşındaki çocuk havuzda ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, akşam Narlıkaya köyündeki evinden ayrılan Samet Cebe'den haber alamayan yakınları çocuğu aramaya başladı.
Arama sonucu Cebe, evin bahçesindeki havuzda ölü bulundu.112 Acil Servis ekiplerince köyden alınan Cebe'nin cenazesi Siirt Devlet Hastanesi morguna getirildi.
Olayla, ilgili soruşturma başlatıldı.

Cenaze Kalaba Alabalık 

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