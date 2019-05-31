Siirt'te 8 yaşındaki çocuk havuzda ölü bulundu Haberi
- Hastanenin önünden detaylar - Morgun önündeki ambulans ve kalabalıktan detaylarSİİRT (AA) - Siirt 'in Şirvan ilçesinde 8 yaşındaki çocuk havuzda ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, akşam Narlıkaya köyündeki evinden ayrılan Samet Cebe'den haber alamayan yakınları çocuğu aramaya başladı. Arama sonucu Cebe, evin bahçesindeki havuzda ölü bulundu.112 Acil Servis ekiplerince köyden alınan Cebe'nin cenazesi Siirt Devlet Hastanesi morguna getirildi. Olayla, ilgili soruşturma başlatıldı.
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