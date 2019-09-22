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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Siirt'te 7 terörist böyle etkisiz hale getirildi

Siirt'te 7 terörist böyle etkisiz hale getirildi

Teröristlerin vurulma anı

( SİİRT )- Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pervari’de 7 teröristi silahları ile birlikte etkisiz hale getirdi SİİRT

Cephane Güvenlik Güçleri Gesi Terör Örgütü Teröristler 


- Siirt’in Pervari ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından yapılan hava destekli operasyonda silahları ile birlikte 7 teröristin etkisiz hale getirilmesinin görüntüleri ortaya çıktı. İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt’in Pervari ilçesi Herekol Dağı Bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 7 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilirken, terör örgütünün cephaneliği de imha edildi. Eylem hazırlığı içinde oldukları öğrenilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, İHA’larla tespit edilen teröristlerin başlarına bomba yağıyor. (DY-
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