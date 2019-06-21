Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi Haberi

- Siirt’in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında düzenlenen operasyonda, 6 terörist etkisiz hale getirildi. Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen hava destekli Kurt Kapanı 2019-23 operasyonunda 6 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bölgede geniş kapsamlı operasyonların devam ettiği öğrenildi.
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