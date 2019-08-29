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29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Siirt'te 400 gram metamfetamin ile yakalanan şahıs yakalandı Haberi

Siirt'te 400 gram metamfetamin ile yakalanan şahıs yakalandı Haberi

Zanlının cezaevine götürülüşü,

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Metamfetamin Cep Telefonu 

-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt'te uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 400 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, Siirt il Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kurtalan ilçe merkezinde ikamet eden H.D. isimli şahsın temin ettiği uyuşturucu maddeyi Kurtalan ilçesine getirip, piyasaya sürdüğü bilgisi alınmasıyla operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Siirt’in Kurtalan ilçe merkezinde ikamet eden H.D. isimli şahsın haksız kazanç elde etmek maksadıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işlediği, şahsın elinde bulunan uyuşturucu maddeyi Kurtalan ilçe merkezindeki içici konumundaki şahıslara sattığı bilgisi alınmıştır. Konu ile ilgili olarak Kurtalan Cumhuriyet Başsavcısına bilgi verilmiş olup, Cumhuriyet Başsavcısından alınan adli arama ve el koyma kararına istinaden icra edilen aramada; 400 gram metamfetamin, bir adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Söz konusu olayla ilgili olarak ele geçirilen malzemelere el konularak Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş olup, alınan talimatlar doğrultusunda şüpheli çıkarılan mahkemece tutuklanmıştır" denildi. (SD-AKK-Y)
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