Siirt'te 40 düzensiz göçmen yakalandı

- Düzensiz göçmenler kamyonette - Jandarmanın Göçmenleri kamyonetten çıkarması - Genel detaySİİRT (AA) - .Valiliğin açıklamasına göre, Bitlis'ten Diyarbakır'a düzensiz göçmen getirileceği bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Bitlis - Siirt kara yolunun Şekerim yol kontrol noktasında bir kamyonette yapılan aramada, 27'si Afganistan uyruklu olmak üzere 40 düzensiz göçmen yakalandı.Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Siirt Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Göçmen kaçakçılığına organizatörlük yaptığı değerlendirilen Ö.E. gözaltına alındı.
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