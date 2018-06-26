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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi Haberi

Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi Haberi

-arşiv-

İnsansız Hava Aracı Ormanlı Terör Örgütü Teröristler Helikopter 

-kırsaldan görüntü
-helikopter görüntüsü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt'in Şirvan ilçesinde insansız hava aracıyla tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Teröristlerin, Bitlis’te şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek’in failleri olduğunun değerlendirildiği bildirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, “26 Haziran 2018 günü, İl Jandarma Komutanlığına yapılan istihbari bilgiler üzerine, Şirvan ilçesi Kuzeyi Sehi ormanlık bölgesinde insansız hava aracı yönlendirilmiş, olup, 3 kişilik dinamik hedef görüntüsü tespit edilmiştir. Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından talep edilen Yakın hava desteği ile hedef bölgeye yapılan atışlar neticesinde, 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristleri, 25 Haziran 2018 günü Bitlis ilinde şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek’in failleri olduğu değerlendirilmektedir. Bölgede devam eden geniş çaplı operasyonla ilgili gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü terörist faaliyete karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" denildi.
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