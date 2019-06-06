Siirt'te 2. Kattan düşen çocuk yaralandı

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( SİİRT ) SİİRT



- Siirt'in evlerinin 2. Katından düşen kız çocuğu yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Siirt Alan Mahallesinde meydana geldi. 5 yaşındaki Havin Atlağ müstakil olan evlerinin 2. Katından düşerek yaralandı. Ailesinin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Atlağ, ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

