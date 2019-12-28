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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Siirt'te 19 köy yolu ulaşıma açıldı

Siirt'te 19 köy yolu ulaşıma açıldı

- Özel İdare ekiplerinin kar temizleme çalışması - Aracın yol ve kar görüntüsüSİİRT (AA) - Siirt 'in Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerinin 19 köy yolu ulaşıma açıldı. Siirt Özel İdare Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, kar yağışından dolayı kapanan Şirvan'ın Cevizlik grup köy yolu, Pervari Geçittepe bölgesi ve Eruh ilçesinde 19 köy yolunun ulaşıma açıldığını söyledi.

Canpolat, "Tüm ilçelerde karla mücadele ekiplerimiz hazır bekletiliyor. Karla mücadele çalışmaları sürüyor." dedi.
Geçittepe bölgesinde kardan mahsur kalan bazı araçlar da ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Kar Temizleme Karla Mücadele Gesi Kar Yağışı 

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