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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Siirt’te 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Siirt’te 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Suçlunun yakalanması için başlatılan operasyondan görüntü,

Akalan Hapis Cezası İstihbarat 

-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te hakkında kasten öldürme suçundan 18 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada JASAT, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Şirvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin birlikte yürüttüğü istihbari çalışmalar neticesinde 'kesten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından hakkında 18 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.’nin yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Siirt’in Şirvan ilçesi Kırtepe köyü nüfusuna kayıtlı H.İ. yürütülen 3 aylık planlı ve titiz çalışmalar neticesinde, ikamet ettiği evine geleceğinin öğrenilmesi üzerine icra edilen operasyonla evinde yakalanarak göz altına alınmıştır. Yakalanan H.İ. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmış olup, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edilmiştir" denildi. (SD-YRT-
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