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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Siirt’te 15 göç kekliği tuzağı ele geçirildi İzle

Siirt’te 15 göç kekliği tuzağı ele geçirildi İzle

Tuzakların ele geçirilip yakılması

Kaçak Kaçak Avcı Trol 

-Konuşma
-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde kekliklerin canlı olarak ele geçirilmesi amacıyla kurulan 15 tuzak düzeneğinin ele geçirildiği belirtildi. Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Narlıdere köyünde Siirt Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğünce kaçak avcılara yönelik düzenlenen kontrollerde keklikleri canlı ele geçirmek için metruk bir evde saklanan 15 tuzak düzeneği ele geçirildiği belirtildi. Bu tuzakların özellikle göç kekliği geçiş yollarına 50 ile 60 santimetre çukur açılıp üzerine kurulduğu, kekliklerin dikenlerle ve benzeri engellerle bu tuzaklara yönlendirildiği bu tuzakların üzerine basan kekliğin tuzağın açılması sonucu açılan çukura düştüğünü belirtilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nevzat Amcalar, kaçak avcıların yanlış avlanmalarla kekliklerin neslinin tükenmesine neden olduğunu söyledi.

Amcalar, “Ekiplerimiz bölgeleri gezerek kaçak avcıların kurmuş olduğu tuzakları bulup imha ediyor. Kaçak avcılarla mücadelemiz devam edecektir” dedi.

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