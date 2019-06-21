Siirt'te 100 dönümlük alan kül oldu

-İtfaiyenin yangını söndürmesinden görüntü,

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( SİİRT ) SİİRT



- Siirt’te henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında 100 dönümlük alan kül oldu. Edinilen bilgilere göre, Kooperatif Mahallesi Hz. Fakirullah Caddesi eski polis okulu yanında bulunan arazide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yapmış olduğu çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, hava sıcaklığının artması sonucu anız yangınlarında artış yaşanabileceğini belirterek yetkililerin bu noktada gerekli uyarıları yapması gerektiğini söyledi.



Yaklaşık 100 dönümlük alanın kül olduğu yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

