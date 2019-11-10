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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Siirt'te 10 Kasım koreografisi

Siirt'te 10 Kasım koreografisi

Öğrencilerin koreografi yapması,

Öğrenciler Anma Etkinliği 

-Büyük Türk bayrağı ve Atatürk posteri açması
-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirtli öğrencilerin 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliğinde yaptığı koreografi büyük ilgi gördü. Pervari İlçesi İMKB Anadolu Lisesi öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. Yıl dönümü nedeniyle koreografi yaptı. Okul bahçesinde yapılan etkinlikte drone görüntüyle koreografi yapan öğrenciler, daha sonra büyük bir Türk Bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini açtı. Etkinlik öğrencilerin bahçede açtığı sergiyle sona erdi.
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