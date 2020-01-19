Siirt'te 1 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

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( SİİRT ) SİİRT



- Siirt'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Dumlupınar Mahallesi 421 No’lu sokaktaki bir evde meydana geldi. Evde tek başına yaşayan Şükriye K. adlı kadının yakınları, kendisinden haber alamayınca 112 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede kadının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini tespit etti. Şükriye K., Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.



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