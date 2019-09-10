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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Siirt’te 1 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi

Siirt’te 1 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi

Araç takibinden görüntü,

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Şüpheli Araç Trol 

-Genel detay
-Ele geçirilenlerin fotosu

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kurtalan ilçe merkezinde ikamet eden A.S. ve U.Ş isimli şahısların Batman iline uyuşturucu madde ticareti temin etmek maksadıyla gittikleri, şüphelilerin Batman ilinden temin edecekleri uyuşturucu maddeyi haksız kazanç elde etmek maksadıyla Kurtalan ilçesine getirip piyasaya sürecekleri bilgisi üzerine operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Batman-Kurtalan kara yolu üzerinde yapılan fiziki takip faaliyetleri sonucu ihbara konu araç Batman ili istikametinden Kurtalan ilçesi istikametine seyir halinde iken Batman-Kurtalan kara yolu üzeri Yunuslar köyü girişinde durdurularak şüpheliler A.S. ve U.Ş. ekipler tarafından Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüpheli araçta ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada sonucu araç içerisinde toplam 1 kilo 500 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Söz konusu olayla ilgili olarak ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konulmuş, yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınarak Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır" denildi.
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