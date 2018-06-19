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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Siirt şehidi memleketine uğurlandı Haberi

Siirt şehidi memleketine uğurlandı Haberi

Naaşın tören alanına getirilişi

Şehit Polis Teröristler 

-Ambulans
-Şehidin öz geçmişinin okunması
-Protokol
-Törene katılanlar
-Dua okunması
-Şehit foto

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’in Eruh ilçesinde teröristlerce düzenlenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Onbaşı Bahattin Baştan’ın naaşı memleketine uğurlandı. Eruh ilçesi Dağdöşü köyü kırsalında, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Onbaşı Bahattin Baştan için uğurlama töreni düzenlendi.
Siirt İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törene, Vali Vekili Yunus Koç, Milletvekili Yasin Aktay, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, 3'üncü Komando Tugay Komutanı Vekili Albay Aydoğan Bilgiç, asker, polis ve vatandaşlar katıldı.
Naaşın alana getirilmesiyle başlayan tören, şehidin özgeçmişi ve duaların okunmasıyla sona erdi. Şehidin naaşı memleketi Trabzon'a gönderildi. (MND-MP-Y)
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