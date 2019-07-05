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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Siirt polisinden kısa film

Siirt polisinden kısa film

- Motorize ekipleri - Bir suçlunun yakalanma anı - Detay görüntüler SİİRT (AA) - Siirt Emniyet Müdürlüğü, vatandaşın olayları ihbar etmesini sağlamak amacıyla "Sakın korkma 155'i ara" konulu kısa film hazırladı.Valilikten yapılan açıklamada, Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü Foto Film Büro Amirliği tarafından hazırlanan görüntülerde, suç ve suçlulara karşı etkili bir mücadelede vatandaşların desteğinin önemi belirtilerek, 155'e yapılan aramaların ücretsiz ve gizli tutulduğu, alınan ihbarların koşulsuz değerlendirilip, anında müdahale edildiği kaydedildi.İnsansız hava araçları, il bazında 50 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne ait 360 derece ve sabit kamera, gece görüşlü kızılötesi uzun mesafe tespitli kameralarının kullanıldığı videoda, hırsızlık amaçlı bir eve giren şüphelinin, Plaka Tanıma Sistemleri ile tespit edilerek motorize ekipleriyle yakalanma anı yer alıyor.

Kısa Film Akalan Kamera Hırsız Motorize Ekip 

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