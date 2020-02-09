Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Siirt kent merkezi ve ilçelerinde okullar tatil edildi

Siirt kent merkezi ve ilçelerinde okullar tatil edildi

İş makinasının okuldaki karı temizlerken görüntü,

İdari İzin Engelli Personel Kullar Kar Yağışı 

-Genel detay
-Arşiv Görüntüler

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt kent merkezi ve ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dereceli okullar tatil edildi. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt’in Pervari, Eruh, Şirvan, Baykan ve Tillo ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dereceli okullar yarın bir gün süreyle tatil edildiği, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamilelerin de idari izinli sayılacağını ifade edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı