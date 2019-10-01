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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda 'askerlerin başarısı ve selameti' için kurban kesildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda 'askerlerin başarısı ve selameti' için kurban kesildi

Kurban kesim alanından görüntü,

Terörle Mücadele General Selamet Güvenlik Güçleri Özel Hareket 

-Askerlerden görüntü,
-Genel detay

( SİİRT ) Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda "askerlerin başarısı ve selameti" için kurban kesildi SİİRT

- Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan askerlerin terörle mücadelede başarısı ve selameti için kurban kesim töreni gerçekleşti. Tören alanına getirilen kurbanlar, dualar eşliğinde kesildi. Siirt'te askerlerin terörle mücadelede başarısı ve selameti için kurban kesim töreni düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığı eğitim sahasında gerçekleşen törene Vali Ali Fuat Atik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İçişleri Bakan Danışmanı Fevzi Sevgili, AK Parti İl Başkanı Özgür Çalapkulu, askerler ve özel hareket polisleri katıldı.
Kurban kesim sonrası güvenlik güçlerinin terörle mücadelede başarısı ve selameti için dua edildi. Daha sonra askerlerle sohbet eden Vali Atik, kesilen kurban kanını askerlerin alnına sürerek, "Ayağınıza taş değmesin, Allah sizleri her türlü kazadan ve beladan korusun" temennisinde bulundu.
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