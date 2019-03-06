- Siirt’i dünyaya bağlayacak uçuşları başladı

-Vali ve Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal ekşi’nin kurdela kesişi,

-Vali Atik’in konuşması,

-Türk Hava Yolları Genel Müdürünün konuşması,

-Yolcuların konuşması,

-Genel detay



( SİİRT )- THY İstanbul-Siirt-İstanbul seferlerini başlattı SİİRT



- Türk Hava Yolları, İstanbul-Siirt-İstanbul seferlerini bugün itibarıyla başlattı. Siirt Havaalanı'nda yaklaşık iki yıldır süren çalışmaların tamamlanması akabinde havaalanına gerçekleştirilen ilk yolcu uçuşu bayrak taşıyıcının TK2656 seferi oldu. Açılış nedeniyle Siirt Havaalanı’nda gerçekleşen programda düşüncelerini dile getiren Türk Hava Yolları Genel Müdürü, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkan Vekili Bilal Ekşi, yenilenmiş Siirt Havaalanı’nın Siirt başta olmak üzere tüm Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi. Dünyanın en iyi havayolu olma hedeflerinin yanında özel bir hedeflerinin daha olduğunu kaydeden Ekşi, Türkiye'de havayolunu halkın yolu yapmak için çalıştıklarını ifade etti.

Burada gerçekleştirecekleri uçuşlarla Siirt’i İstanbul’a ve 124 ülkedeki 306 uçuş noktaya bağlayacaklarını kaydeden Ekşi, Türk Hava Yolları’nın başarı hikayesinin bu topraklarda yazıldığını kendilerinin bu topraklar için attıkları her adımda heyecan duyduklarını vurguladı. "İstanbul ile Siirt'i birleştirdik" Bugünün kendileri için mutlu bir gün olduğunu anlatan Ekşi, şöyle dedi: "Bugün bizim için mutlu bir gün İstanbul’la Siirt’i birleştirdik. Valimizin deyişiyle Siirtlilerin duasını aldık inşallah. Biz 2019 bütçesini yaptığımızda bu duayı hesaba katmamıştık. İnşallah bu duayla yolumuz çok daha hayırlı geçecek. Türkiye de uçabilecek bir yere uçmadıktan sonra dünyada en çok noktaya uçmuşsun neye yarar. Biz buraya uçak gönderdiğimizde yüzde 100 emniyetli bir şekilde inebilecek miyiz inemeyecek miyiz onda emin olduktan sonra valime de arz ettik biz hazırız diye, dolasıyla satışları sefere açtık, büyük bir ilgi var. Bizde Siirtlilerin misafirperverliğini bildiğimiz için bizde onlara bir hoşgörü yapalım dedik, 99 liradan başlattık biletleri ilgi müthiş." "Cumhurbaşkanımızın sözünü yere düşürmedik" Uçağın inmesini mutlulukla karşıladıklarını belirten Siirt Valisi Ali Fuat Atik ise, uçağın inmesinde kendilerine destek olan herkesi canı gönülden kutladığını belirtti.

Vali Atik, "Siirtliler vefakar insanlardır. Bir buçuk yıla aşkın görev yapıyorum, Siirtlinin duasını aldınız mı Allah’ın izniyle sırtınız yere gelmez. Sizler de Siirtlilerin kervanına katıldınız, Allah’ın izniyle duanızı aldınız. 2 yıla aşkın bir süredir havaalanımız uçuş trafiğine kapalıydı. Hep birlikte el ele vererek derdimizi anlattık. Ben göreve başladığım zaman Siirt’te önüme konulan ilk problem Siirt’te havalanın uçuş trafiğine kapalı olmasıydı. Bugün uçağımızın piste tekerleğin değdirmesiyle birlikte taçlandırdık. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Ben bugün ayrıca mutluluğu yaşıyorum. Cumhurbaşkanımızın sözü yere düşmedi bu uçak buraya inecek dedi bizde sözünü yere düşürmedik bu bizim içinde ayrı bir mutluluk ben katkı sağlayan destek veren herkese canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Yolculardan Mehmet Tekyön adlı vatandaş ise, iki yıldır havaalanının uçuşa kapalı olduğunu bugün gelinen noktada ise uçuşlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.



Türk Hava Yolları yolcularının, Siirt kalkışlı ve varışlı seyahat planlarını her şey dahil 99 lira 99 kuruştan başlayan kampanyalı fiyatlar ile gerçekleştirebilecekleri kaydedildi. (SD-YRT-

