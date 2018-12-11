Siirt Emniyeti'ne akıllı bina

-Kurban kesilmesi ve dua okunması,

-Polis ve özel harekat birimlerinin dua için el açması

-Binanın dışı



( SİİRT ) SİİRT



- Siirt’te yapımına 2 yıl önce başlanan ve son sistem cihazlarla donatılan yeni Emniyet Müdürlüğü hizmet binası hizmete girdi. Siirt’te 2 yıl önce yapımına başlanan yeni Emniyet Müdürlüğü binasının açılı törenle yapıldı. Doğan Mahallesi eski Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin yanında yaptırılan binanın açılış törenine, Vali Ali Fuat Atik, 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Taşkın, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Erol Ürküt ve polisler katıldı.

Kurban kesilip, duaların edilmesinin ardından binanın açılışı yapıldı. (MND-MP-Y)

