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17 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Siirt E Tipi Cezaevi'nde tatbikat İzle

Siirt E Tipi Cezaevi'nde tatbikat İzle

Tatbikattan görüntü

Doğal Afet Tatbikat 

-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurum Müdürlüğünde, meydana gelebilecek isyan, doğal afet, yangın ve benzeri olaylara karşı tatbikat gerçekleştirildi.
E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde meydana gelebilecek isyan, doğal afet, yangın ve benzeri olaylara zamanında ve etkin bir şekilde müdahale etmek amacıyla hazırlanan planlara uygun olarak, 220 personel ile 2 asayiş köpeğinin katılımı ile tatbikat gerçekleştirildi.
Tatbikat gereği ekipler yaralı birini ambulansa taşıdı ve kaçmak üzere olan birini yakaladı.
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