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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Siirt’e araç sulama kanalına uçtu: 1 ölü İzle

Siirt’e araç sulama kanalına uçtu: 1 ölü İzle

sulama kanalına uçan araç

İlk Müdahale Güvenlik Güçleri Güvenlik Önlemi Sulama Kanalı Polis Ekipleri 

-Sağlık görevlileri
-Güvenlik güçleri
-Detay görüntüler

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir araç sulama kanalına uçtu. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Siirt-Kurtalan karayolunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Siirt istikametinden Kurtalan istikametine doğru seyir halinde olan 27 HZ 522 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları ilk müdahalede, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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