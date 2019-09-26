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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Siirt Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı Haberi

Siirt Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı Haberi

Tatbikattan görüntü,

Hastane Tatbikat Yangın Tatbikatı Hastane Bahçesi Yangına Müdahale 

-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- gerçekleştirildi.
Siirt Devlet Hastanesi personeli, UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla düzenlenen tatbikat, hastaların bilgilendirilmesiyle başladı.
Ekipler, senaryo gereği hastane bahçesinde çıkan yangına müdahale etti. Tatbikatta yaralı hastaların başarılı bir şekilde tahliyeleri gerçekleştirildi.
Hastanede olası yangın sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler, UMKE ekipleri tarafından anlatıldı. Eğitimin ardın, hastane personeli, polis ve itfaiye ile geniş kapsamlı yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Siirt Devlet Hastanesi yetkilileri, tatbikatın başarıyla gerçekleştirildiğini dile getirerek, “Tatbikat, her yıl yaptığımız bir faaliyettir. Yangına müdahale ve hastaların tahliyelerini kapsayan tatbikat başarılı gerçekleşti" diye konuştu.

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