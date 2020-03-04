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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Siirt Adliyesi'nde AGO dönemi başladı

Siirt Adliyesi'nde AGO dönemi başladı

Adli Görüşme Odalarından görüntü

Aile İçi Şiddet Görüşme Odası Bekleme Odası Yüz Yüze Sosyal Hizmet 

-Siirt Adliyesi İdare İşler Müdürü Nihat Ekinci’in konuşması
-Genel detay

( SİİRT ) - SİİRT

- Siirt Adalet Sarayı'nda, Adli Görüşme Odası (AGO) hizmete açıldı. Siirt Adalet Sarayı'nda mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocuklar, cinsel ve aile içi şiddet suçu mağdurları ile diğer kırılgan gruba mensup mağdurlar uzman psikolog, pedagog ve sosyal hizmet uzmanları tarafından ifadelerinin alınacağı Adli Görüşme Odası (AGO) açıldı. Siirt Adliyesi İdare İşler Müdürü Nihat Ekinci, AGO'ların suç mağdurlarının sanıkla yüz yüze getirilmeyerek uzman desteğinde ifadelerinin alınabilmesine imkan tanındığını söyledi.

Ekinci, “AGO’ların adli görüşme odası, bekleme odası, gözlem odası ve ifade odasından oluşmaktadır. Adliye odası özellikle faille yüz yüze gelmesinde sakınca bulunan ve bulunması değerlendirilen öncelikli olarak mağdur, tanık, suça sürüklenen çocukların cinsel suç ve aile içi şiddet mağdurların ve kırılgan yapı mağdurların ifade beyanlarının alınmasında kullanılmak üzere kurulan odalardır. Bu odalarda ifade alınırken amaçlanan hedef sanıklarla karşı karşıya gelmeden uzman eşliğinde sohbet babında yapılan ifade almadır" dedi.
Konuşmaların ardından odaların açılışı gerçekleştirildi.
(SD-YRT
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