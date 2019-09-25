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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sığırcıklardan gün batımında görsel şölen - ARDAHAN Video

Sığırcıklardan gün batımında görsel şölen - ARDAHAN Video

- Sığırcıklardan gün batımında görsel şölen - Sığırcık kuşlarının havada toplu hareketlerinden görüntüler - Kura Nehrinde ki yansımadan görüntülerSığırcıklardan gün batımında görsel şölenARDAHAN (AA) - Ardahan 'da sığırcık sürüsünün gün batımındaki toplu hareketleri görsel şölene dönüştü.Kentteki yüzlerce sığırcık akşam saatlerinde gün batımı sırasında Kura Nehri'nin Ardahan Köprüsü mevkisindeki sazlığa geldi.Buradaki ağaçlık alanın üzerinde havada toplu hareket eden sığırcıklar, adeta görsel şölen oluşturdu.Gün batımına denk gelmesi dolayısıyla kuşların Kura Nehri'nin durgun suyuna yansıyan görüntüsü ise izleyenlerin beğenisini topladı.Özellikle suya yansımanın ilgi çektiği gösterinin ardından kuşlar bölgeden ayrıldı.

Ağaçlı Sığırcık Yansıma 

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