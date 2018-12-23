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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Sığırcıklardan görsel şölen - SAKARYA

Sığırcıklardan görsel şölen - SAKARYA

- Sığırcıkların gökyüzündeki dansından detay Sakarya 'da sığırcıklardan görsel şölen - Çok sayıda sığırcığın gökyüzünde sergilediği hareketler görsel şölen oluşturduSAKARYA (AA) - Sakarya semalarında çok sayıda sığırcık kuşunun sergilediği hareketler görsel şölen sundu.Adapazarı ilçesinde sığırcıkların, gün batımında uyum içeresinde uçmasıyla farklı şekiller ortaya çıktı.Gökyüzünde dans edercesine hareket eden kuşlar, izleyenlere görsel şölen sundu.Sığırcıkların "dansını" kaçırmak istemeyen bazı vatandaşlar da anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti.Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen görsel şölen, havanın kararmasıyla son buldu.

Ölümsüz Karya Sığırcık Gökyüzü Sığırcık Kuşu 

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