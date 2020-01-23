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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sığırcıklardan etkileyici gün batımı dansı

Sığırcıklardan etkileyici gün batımı dansı

Sığırcık dansından detaylar

Sığırcık Gökyüzü İlginç Görüntü 

-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da akşam saatlerinde ortaya çıkan binlerce sığırcık gökyüzünde dans ederek ilginç görüntüler oluşturdu. Tekirdağ’ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa’da akşam saatlerinde gökyüzünde toplu halde kendini gösteren sığırcıklar ilginç görüntülere oluşturdu. Sığırcıkların gökyüzünde toplu halde yaptığı dans, vatandaşlarda da hayranlık uyandırdı. Sığırcıklar gökyüzünde ilginç figürler çizerken, kentte bulunan vatandaşlarda, binlerce sığırcığın havada yaptıkları hareketleri dikkat ve şaşkınlıkla izledi. Güneşin batma saatlerinde şehrin üzerine gelen binlerce sığırcık gökyüzünü bulut gibi kaplarken, yaptıkları akrobatik hareketlerle de dikkat çekti. Çok hızlı uçmalarına ve yaptıkları ani dönüşlere rağmen birbirlerine çarpmadan senkronize olmuş gibi uçan sığırcıklar adeta bir görsel şölen sunarken, havanın kararmasıyla birlikte sığırcıklarda ortadan kayboldu.
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