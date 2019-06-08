Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sığırcık otomobilin motorunda yavruladı Haberi

Sığırcık otomobilin motorunda yavruladı Haberi

yuvadan detaylar

( KARS ) KARS

Yumurta Sığırcık Irak Trol 


- Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bir aracın motoruna yumurtlayan anne sığırcığın, 6 yavrusu oldu. İlçede aracına binen Suat Ögel, otomobilin motorundan sığırcıkların yumurtalarını fark etti ve daha sonra aracını olduğu yerde bıraktı. İki gün sonra baktığında 6 sığırcık yavrusu olduğunu gördü. Otomobiline 2 gün boyunca binmediğini söyleyen Suat Ögel, "Aracıma binerken elamanlarım aracın etrafında bir sığırcık dolandığını söyledi bende aracımı kontrol ederken otomobilin motorunda sığırcık yumurtasını fark ettim daha sonra aracıma hiç binmedim sürekli kontrol ediyorum ve sığırcıkların yavruları oldu, sığırcıklar büyüyene kadar aracıma binmiyorum.” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı