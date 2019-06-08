Sığırcık otomobilin motorunda yavruladı Haberi



- Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bir aracın motoruna yumurtlayan anne sığırcığın, 6 yavrusu oldu. İlçede aracına binen Suat Ögel, otomobilin motorundan sığırcıkların yumurtalarını fark etti ve daha sonra aracını olduğu yerde bıraktı. İki gün sonra baktığında 6 sığırcık yavrusu olduğunu gördü. Otomobiline 2 gün boyunca binmediğini söyleyen Suat Ögel, "Aracıma binerken elamanlarım aracın etrafında bir sığırcık dolandığını söyledi bende aracımı kontrol ederken otomobilin motorunda sığırcık yumurtasını fark ettim daha sonra aracıma hiç binmedim sürekli kontrol ediyorum ve sığırcıkların yavruları oldu, sığırcıklar büyüyene kadar aracıma binmiyorum.” dedi.



