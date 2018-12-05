Sığırcık kuşlarının görsel şöleni - MANİSA

- Sığırcık kuşlarının havada sergiledikleri toplu hareketlerden detaylar Manisa 'da sığırcık kuşlarının görsel şöleniMANİSA (AA) - Manisa 'da, bir arada uçan sığırcık kuşlarının havada sergiledikleri toplu hareketler ilginç görüntüler oluşturdu.Turgutlu ilçesinde, sığırcık kuşlarının gün batımında birbirleriyle uyum içinde uçmasıyla ortaya çeşitli şekiller çıktı.Gökyüzünde kuşların oluşturduğu görsel şölen, Orta Park ve Karpuz Kaldıran Parkı'nda vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.Bazı vatandaşların, sığırcık kuşlarının uçuşunu cep telefonlarıyla kaydettikleri görüldü.