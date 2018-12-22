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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı böyle görüntülendi İzle

Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı böyle görüntülendi İzle

SIĞIRCIK KUŞLARININ GÖKYÜZÜNDEKİ DANSI

( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR

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- Nevşehir’de binlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde yaptığı dans kendisine hayran bıraktı. Nevşehir’de binlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde yaptığı dans görenleri kendisine hayran bırakırken, adeta hareket eden dev bir bulutu andıran sığırcık sürüsü uzun süre gökyüzünde kaldı. Her yıl sonbahar ve kış aylarında görülen ve sürüler halinde şekilden şekle giren sığırcık kuşları, Nevşehir’de birbirleriyle uyum içinde dans edercesine uçan sığırcık kuşları vatandaşların ilgisini çekti. Havada dans edercesine saatlerce uçuş yapan kuşları, vatandaşlar cep telefonuna sarılarak görüntülemeye çalıştı. Havada bir süre kalan binlerce sığırcık kuşu daha sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.
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