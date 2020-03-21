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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sığınmacılar kandil dualarında huzurlu bir hayat diledi - EDİRNE

Sığınmacılar kandil dualarında huzurlu bir hayat diledi - EDİRNE

- Sığınmacıların görüntüleri - Dua edilmesi - Röportajlar - Sığınmacılara kandil simidi çocuklara da çikolata ve kek dağıtılmasıEDİRNE (AA) - Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacılar Miraç Kandili'nde ellerini semaya huzurlu bir hayat dileğiyle açtı.Sığınmacıların Avrupa'ya geçme hayaliyle sınırda bekleyişlerinin 23'üncü gününe girildi.Derme çatma çadırlarda umutlu bekleyişlerini sürdüren sığınmacılar Miraç Kandili'nde ellerini semaya açtı.Huzurlu bir hayat dileyen sığınmacılar Türkiye'ye de kendilerine gösterdiği insanlık için dua etti.Deyrizor'da öğretmenlik yapan ve iç savaş nedeniyle ülkesini terk eden Suriyeli Wefa El Abid (36), AA muhabirine, birkaç gün sonra bebeğinin doğacağını ve artık çok yorulduğunu söyledi.

Mübarek gün Allah'tan huzurlu bir hayat dilediğini ifade eden Wefa El Abid, Avrupa'nın vicdanlı davranmasını istediğini belirtti.
Sığınmacılara görevlilerce kandil simidi çocuklara da çikolata ve kek dağıtıldı.

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