Sığınmacı öğrencilerin başarı ve uyumu için proje yürütülüyor - TRABZON
- Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu'nun konuşması - Proje okulundan genel görüntü - Projenin afişinden görüntü - Çocuklardan genel görüntüSığınmacı öğrencilerin başarı ve uyumu için proje yürütülüyor - Trabzon 'da sığınmacı ailelerin okul çağındaki çocukları için uygulanan "İpek Yolu'ndaki Mülteci Çocuklar" projesi ile öğrencilerin yaşadıkları sorunları çözerek uyumlu, mutlu ve üretken bireyler olarak topluma kazandırılmaları amaçlanıyor - Ortahisar Kaymakamı Hatipoğlu:"Ülkemize sığınmacı olarak gelmiş çocukların bir gün kendi ülkelerine dönseler ya da dönmeseler dahi bizim bayrağımızı gördüklerinde heyecan hissetmeleri veya bir Türk'le karşılaştıklarında sanki Trabzon lunun gurbette hemşehrisiyle karşılaştığı gibi heyecan duymasını arzu ediyoruz"TRABZON (AA) - Trabzon 'da sığınmacı ailelerin okul çağındaki çocuklarına yönelik uygulanan "İpek Yolu'ndaki Mülteci Çocuklar" projesi ile öğrencilerin yaşadıkları sorunları çözerek uyumlu, mutlu ve üretken bireyler olarak topluma kazandırılmaları amaçlanıyor.Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinatörü olduğu proje, Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı) yürütülüyor.Kentte sığınmacı öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu Dumlupınar, Hasan Tahsin Kırali ile Kanuni ilkokullarında uygulanan proje, Türkiye Ulusal Ajansı'nın gençlik programı kapsamında, Avrupa Komisyonundan sağlanan hibe desteği ile hayata geçiriliyor.Proje ile sığınmacı çocukların okul kültürüne adapte olması, aynı dili konuşamamalarından dolayı yaşanan iletişim kopukluğunun giderilmesi, oyun kuramama, oyuna katılamama, kendini ifade edememe, güvensizlik gibi sorunların yanı sıra okullarda sınıf yönetimi ve disiplin problemlerinin de ortadan kaldırılması hedefleniyor. - "Her ferdimizin bu hususla gurur duyması lazım"Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi bugün de mazluma kucak açma anlayışı doğrultusunda ülke genelinde olduğu gibi Trabzon 'da da sığınmacıların misafir edildiğini belirtti. Hatipoğlu, "Her ferdimizin bu hususla gurur duyması lazım. Tarih boyunca mazlumun yanında olan milletimiz bugün de yine hem yakın hem de uzak çevrelerdeki zulme karşı çıkmakta ve aynı zamanda oralardan bize sığınan insanlara da kol kanat germektedir." dedi. Hatipoğlu, kentte çoğunluğunu Afganistan, Suriye ve İranlıların oluşturduğu 10 bin sığınmacının ikamet ettiğini vurgulayarak, bunlardan bin 133'ünün okul çağındaki çocuklar olduğuna dikkati çekti.Çocukların kentteki çeşitli okullarda eğitim öğretime devam ettiğini anlatan Hatipoğlu, onların yaşadıkları sorunları çözerek uyumlu, mutlu ve üretken bireyler olarak topluma kazandırılmaları amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanan "İpek Yolu'ndaki Mülteci Çocuklar" projesinin başarıyla yürütüldüğünü ifade etti. Hatipoğlu, proje çerçevesinde 600'e yakın öğretmene, sığınmacı öğrencilere yaklaşımın nasıl olması gerektiği, travma ve travmatik yaşantılarla başa çıkma konularında uzmanlar tarafından eğitim verildiğini söyledi.
- Proje ile ortaöğretimde daha sorunsuz ortam oluşturulması amaçlanıyorDumlupınar, Hasan Tahsin Kırali ile Kanuni ilkokullarından bazı öğretmenlerin, sığınmacı kabul eden Çek Cumhuriyeti'nin Prag, İspanya'nın Barcelona ve İtalya'nın Roma kentine ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Hatipoğlu, buralardaki uygulamalara ilişkin gözlem yapıldığını dile getirdi.Hatipoğlu, proje kapsamında kaynaşmaya katkı sağlamak amacıyla kermes gibi çeşitli organizasyonlar da gerçekleştirildiğini anlattı.İtalya'da sığınmacı öğrenci sayısının 700 civarında olduğuna işaret eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:"Ülkemizde ise sadece Trabzon 'da bin 133 sığınmacı öğrencimiz bulunuyor. Bu rakam dikkate alınınca sığınmacı çocuklara yönelik projenin önemi de ortaya çıkıyor. Güzel bir proje ve biz bu sürdürülebilir projeyi zenginleştirerek devam ettireceğiz. Her şeyden önce amacımız, ülkemize sığınmacı olarak gelmiş çocukların bir gün kendi ülkelerine dönseler ya da dönmeseler dahi bizim bayrağımızı gördüklerinde heyecan hissetmeleri veya bir Türk'le karşılaştıklarında sanki Trabzon lunun gurbette hemşehrisiyle karşılaştığı gibi heyecan duymasını arzu ediyoruz."Hatipoğlu, projenin, sığınmacı çocuklarla ilgili ortaya çıkan çeşitli problemlerin ilköğretim kademesinde çözüme kavuşturulması noktasında önem taşıdığını belirterek, böylece ortaöğretim kademesine gelindiğinde sorunsuz bir eğitim öğretim ortamı oluşmasına katkı sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.