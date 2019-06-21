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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Sığınma evine giden kadın bindiği otobüste yakınları tarafından böyle darp edildi

Sığınma evine giden kadın bindiği otobüste yakınları tarafından böyle darp edildi

-amatör kamera-

Amatör Kamera Kaçırılma Sığınma Sığınma Evi Amatör 

-Olay anı
-Şüphelilerin adliyeye çıkarılması

( AKSARAY )- Kadını saçından sürükleyen 6 kişilik aile adliyeye sevk edildi AKSARAY

- Aksaray sığınma evine giden kadının ailesi tarafından otobüsten indirilmesi olayıyla ilgili 2’si kadın 6 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Olay dün Aksaray - Adana Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle dün Mersin'deki sığınma evine gitmek isteyen Kadriye S.'nin bindiği otobüs, eşi ve ailesi tarafından otomobille önü kesilerek durdurulmuş ve kadın saçlarından tutularak otobüsten indirilmişti. Otobüse binen ağabeyleri A.Ç. ve S.Ç. tarafından darp edilen Kadriye S. daha sonra zorla otobüsten indirilip, dakikalarca saçından tutularak yerde sürüklendi. Ailesi tarafından zorla bindirildiği otomobille kaçırılmak istenen Kadriye S. ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından kurtarıldı. Kadriye S., koruma altına alınırken, 6 kişi ise gözaltına alındı. Emniyete götürülen A.Ç., İ.S., H.Ç., S.E., E.E. ve M.Ç. emniyetteki sorgularının ardından bugün Aksaray Adliyesi’ne sevk edildi.
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